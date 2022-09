Gerardo Barrella nuovo presidente di Federconsumatori Salerno

Gerardo Barrella è il nuovo presidente della Federconsumatori di Salerno. L'elezione è avvenuta alla presenza del presidente regionale, Giovanni Berritto e del segretario generale della Cgil di Salerno Antonio Apadula. Già segretario generale dello Spi Provinciale di Salerno, Barrella succede a Emilia Muoio.

“Ringrazio per la fiducia accordatami dal Direttivo Provinciale e dai Centri Regolatori Regionali e Nazionali della Federconsumatori e la CGIL Provinciale di Salerno.

Dopo essermi impegnato nella tutela dei Pensionati, oggi ho l’occasione di svolgere un ruolo nel quale mi sono sempre identificato per la tutela dei più deboli.

Lavoreremo per essere vicini a tutti i cittadini e rispondere in maniera adeguata alle richieste che giungeranno ai nostri sportelli. In una società che ha sempre di più la necessità di difendere i cittadini meno abbienti dalla “Macchina Burocratica” e dare voce al singolo cittadino che avrebbe difficoltà ad interloquire e rappresentare i propri disagi, il ruolo della Federconsumatori, in sinergia con altre Associazioni di tutela, assume un ruolo principale e decisivo”