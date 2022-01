"Chiudo la parentesi televisiva e torno dai miei pazienti": il post del dottor Torre, richiamato dall'Ordine

L’intenzione era quella di veicolare su reti nazionali un messaggio che oramai tutti conoscete. Ero molto carico e invece mi sono sentito un estraneo, un pesce fuor d’acqua perché quello che ho sempre dato per assodato nella vita è diventato invece fonte di discussione. Mi chiedo, vi chiedo, come siamo arrivati al punto di discutere se un Medico deve o non deve andare a casa a visitare! Per il sottoscritto non dovrebbe essere un interrogativo ma un punto imprescindibile da cui partire, sopratutto in periodo di epidemia.

Lo ha scritto sui social il dottor Gerardo Torre di Pagani, medico d'urgenza destinatario di un richiamo da parte dell'Ordine dei Medici di Salerno per aver visitato e curato a domicilio migliaia di pazienti contagiati dal Covid, andando oltre ai protocolli previsti. Mentre associazioni e comitati si mobilitano scendendo in piazza in sua difesa, domani, 28 gennaio, giorno della sua convocazione all'Ordine di via Santi Martiri, il medico ha ribadito la sua posizione su Facebook, conquistando innumerevoli like da pazienti e cittadini di tutta la Campania.

Il dottor Torre chiude la sua "parentesi televisiva" e torna al lavoro: