Gestione dei cani domestici, Avella: "Urge un'ordinanza"

"Adottare una ordinanza di uguale efficacia e tutti i provvedimenti ritenuti necessari, al fine di prevenire, limitare e punire i padroni di cani per le eventuali trasgressioni a tali provvedimenti": questa la proposta presentata al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli dal consigliere comunale Rino Avella. "Ringrazio il Sindaco Vincenzo Napoli per aver accolto, condiviso e rilanciato - con la forza propria del Primo Cittadino - la posizione sulla necessità dell'adozione di provvedimenti, non più procrastinabili, nella gestione dei cani da parte dei padroni. - scrive Avella- Posizione espressa nella mia lettera a lui indirizzata mercoledì scorso. Dalla sicurezza alla igiene urbana, passando per l'individuazione di nuovi e più consoni spazi dedicati, la missiva intendeva essere stimolo costruttivo nell'azione di governo della città. Il Sindaco l'ha raccolta".

La lettera

Come sottolineato da Avella, si contano circa 20mila cani microchippati sul territorio comunale: tali animali da compagnia svolgono un ruolo di assoluto valore per i singoli e le famiglie che li accolgono e se ne prendono cura, restituendo l’affetto ricevuto. Tuttavia, Avella evidenzia che, purtroppo, abitudine diffusa da parte dei padroni, è di non ottemperare a ordinanze e regolamenti comunali vigenti nella parte in cui essi prevedono l’obbligo della raccolta e del corretto smaltimento delle deiezioni canine negli appositi contenitori (escrementi che, se non raccolti, soprattutto in particolari condizioni climatiche laddove le temperature in città arrivano a sfiorare i 40 gradi, rappresentano un potenziale pericolo per la salute pubblica). E ha ricordato come più volte sia stata richiesta l’apposizione di fototrappole nei punti della città più frequentati dai cani con i loro padroni, specialmente nei parchi pubblici molto frequentati dai bambini, anche per il non secondario rispetto dell’obbligo dell’uso di guinziagio e museruola. "Più volte ho richiesto all’Amministrazione comunale l’individuazione di nuove e più ampie aree dedicate di sgambamento, essendo assolutamente insufficienti quelle attuali", incalza il consigliere. Lo stesso Avella, infine, suggerisce di valutare e riproporre l'ordinanza adottata dal Comune di Nocera Inferiore che obbliga i padroni dei cani a dotarsi, oltre che di buste per la raccolta, anche di bottiglie di acqua (meglio se con disinfettante) per la pulitura delle aree pubbliche interessate dai bisogni dei propri cani.