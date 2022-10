La gestione della mensa dei poveri San Francesco passa alla Caritas Diocesana

A far data dall'1 ottobre, la Mensa dei Poveri “San Francesco”, in via D’Avossa (Traversa S. Domenico Savio) a Salerno, è passata ufficialmente sotto la gestione della Caritas di Salerno Campagna Acerno. Il direttore don Flavio Manzo, ha infatti firmato il comodato d’uso gratuito con l’Istituto Salesiano per l’utilizzo dei locali.

La mensa

Nella Sala Conferenza della Caritas di Salerno questa mattina si è tenuta una conferenza stampa nel corso della quale il direttore, don Flavio Manzo e il vicario episcopale per la Carità, don Antonio Romano, hanno illustrato gli sviluppi sulla situazione della Mensa per i poveri “San Francesco” e sul Polo della Carità. Attualmente sono serviti circa 150 pasti giornalieri in modalità di asporto, preparati quotidianamente dal ristorante solidale dell’Associazione l’Abbraccio Onlus. "Al momento - spiegano dalla Caritas - siamo in attesa che siano completati i lavori di ristrutturazione e ripristino della cucina e dei locali, per poi, fra circa dieci giorni, riprendere nuovamente il servizio così com’era negli anni precedenti; con i pasti cucinati in loco e consumati a tavola, per accogliere e servire i fratelli bisognosi, al riparo dalle intemperie invernali e soprattutto per dare loro la giusta dignità che meritano e devono avere".

Donazioni

A tal proposito, la Caritas porta a conoscenza della cittadinanza che l’unico modo per poter sostenere la mensa è rivolgendosi direttamente alla Caritas di Salerno, in via Bastioni 4 (tel. 089 226000), oppure tramite bonifico bancario intestato alla Fondazione Caritas Salerno (IBAN IT38W0306909606100000181176); causale: contributo pro mensa San Francesco, oppure per il Polo della Carità. "Donazioni effettuate ad associazioni diverse o su IBAN diversi - aggiungono da Caritas - non saranno per la Mensa San Francesco".