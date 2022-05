Servizi balneari sulle spiagge salernitane, c'è tempo fino al 1° giugno per rispondere al bando

C'è tempo fino al il 1° giugno per rispondere all'avviso pubblico del Comune di Salerno per la stagione balneare 2022. In via sperimentale e con la sottoscrizione di un contratto, infatti, sono stati stabiliti i parametri per l’affidamento dei servizi pubblici balneari sugli arenili demaniali individuati dagli elaborati planimetrici dell'arenile compreso tra lo stabilimento balneare Conchiglia fino all’ex Ostello della Gioventù, dell'arenile tra l’area utilizzata a parcheggio dopo il Polo Nautico e lo Stabilimento balneare Colombo, di quello tra gli stabilimenti balneari Nuovo Mercatello e Lido. E, ancora, dell'arenile compreso tra gli stabilimenti balneari Lido e Miramare e di quello tra lo stabilimento balneare Arenella e il Cantiere Motonautica Mercatello.

I servizi richiesti

L’affidamento include il servizio di pulizia quotidiana dei bagni chimici (igienizzazione e disinfezione) installati dal Comune, con esclusione dello svuotamento, il servizio di pulizia dell'area adiacente la postazione nonché dell'arenile, per una larghezza di 3 metri per ogni lato e un eventuale servizio di noleggio delle attrezzature da spiaggia a richiesta dei frequentatori del tratto di arenile libero, con prezzi calmierati, come attività meramente accessoria, nel rispetto della normativa vigente e previa dotazione delle relative autorizzazioni. Infine, i gestori potranno provvedere ad una eventuale attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande preconfezionate, presso un apposito chiosco installato dal Comune.

Per partecipare

Il plico degli aspiranti affidatari deve pervenire al Comune di Salerno Ufficio Archivio via Roma a Salerno, a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere, o mediante agenzia di recapito, entro il termine perentorio delle ore 10 del 1 giugno 2022.