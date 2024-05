Gestione del verde pubblico a Salerno Pulita: manca solo la delibera di giunta

Salerno Pulita è in procinto di assumere la gestione del verde pubblico in house, in attesa della delibera di Giunta che ufficializzerà l'affidamento. L'amministratore unico, Vincenzo Bennet, ha delineato i prossimi passi: una prova selettiva per le nuove assunzioni, gestita da una società esterna, e la pubblicazione di un bando con clausola sociale per favorire i lavoratori già operativi nel settore. Il bando resterà aperto per 30 giorni, seguito dalle selezioni e visite mediche, con la firma dei contratti che coinciderà con l'esecutività della delibera del Consiglio comunale.

Le assunzioni

Sono previsti 41 nuovi assunti, corrispondenti al numero attualmente impiegato da Isam. Dal 27 luglio al 31 dicembre, Salerno Pulita si occuperà del lavoro su strada, come la gestione di capistrada, erba lungo muri e marciapiedi, e aiuole, mentre parchi e potature rimarranno sotto la gestione delle società appaltatrici fino a dicembre. Una verifica dell'efficienza del servizio è programmata per ottobre. "Tutti noi - ha detto Bennet a Il Mattino - siamo chiamati a un esame importante. Se saremo bravi, se saremo efficienti, avranno la possibilità di stabilizzarsi in una società solida e importante che, ormai, viene gestita con una visione industriale, dove chi lavora bene e con passione può auspicare di crescere dal punto di vista professionale ed economico. Io considero un privilegio quello di lavorare per il bene comune e, ancor di più, farlo per la propria città".