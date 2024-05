Incidente in moto, oggi i funerali di Gianluca Chiaiese

Saranno celebrati oggi alle 17.30 nella parrocchia del Gesu Redentore di Quartiere Europa i funerali di Gianluca Chiaiese, 36enne deceduto a Cava de’ Tirreni a seguito di un incidente con la sua moto.

Il lutto

Tanti i messaggi di cordoglio fatti pervenire alla famiglia del fisioterapista, molto conosciuto sul territorio salernitano. Sono ancora in corso di accertament, intanto, le cause dell'incidente. Il 36enne ha perso il controllo della sua moto fra via XXV luglio e via Santoriello schiantandosi contro lo spartitraffico posto nei pressi.