Gianni Novella di nuovo ricoverato: "Secondo round con il Cancro", il post Facebook

Purtroppo, è nuovamente ricoverato all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, Gianni Novella, volto noto di trasmissioni sportive ed istruttore di fitness. Per lui, è iniziato il "secondo round” contro il brutto male che è tornato a metterlo alla prova.

Il post su Facebook

"Ho sorriso, vi ho sorriso, pur sapendo che qualcosa dentro di me stava cambiando, ma ho voluto esserci in ogni momento pur di condividere con tantissimi di voi le gioie e le vere emozioni. - ha scritto su Fb Novella- Da oggi mi tocca di nuovo vestirmi da guerriero, pronto ad affrontare una nuova, assurda, brutale ed ingiusta guerra. La battaglia contro il cancro spesso non ha mai fine. Ancora lui"... Il ba*** ha deciso di chiudere la partita e di darmi filo da torcere fino allo sfinimento. Ma non sarà così, troverà ancora una volta un avversario temerario ed incazzato, pronto a tutto, nel bene e nel male. Vuole la rivincita e gliela concedo, pur sapendo che stavolta sarà durissima, lui ampiamente avvantaggiato, quasi imbattibile, Io a difendermi a denti stretti. Sarà un percorso duro e faticoso, ma anche se dovessi partire dallo O% me lo giocherò con forza e dignità, pur di trasformare il dramma in una vittoria insperata. Vada come vada per poi dire...la storia continua", ha concluso. Innumerevoli like di incoraggiamento per Novella.