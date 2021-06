Lavori nei giardini di piazza della Libertà: le foto

Al via il drenaggio per gli spazi, con la collocazione di uno strato di brecciolino e un altro strato di terreno vegetale, per la messa a dimora delle essenze arboree

In corso, i lavori presso i giardini di piazza della Libertà, a Salerno. Al via il drenaggio per gli spazi, con la collocazione di uno strato di brecciolino e un altro strato di terreno vegetale, per la messa a dimora delle essenze arboree, nonchè dei platani di 8 metri, con il prato. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano