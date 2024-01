Bagni pubblici trasformati in centro di aggregazione per anziani: la denuncia di Giffoni Attiva

È polemica dopo la decisione dell'amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana di trasformare i bagni pubblici di via Adua in un nuovo centro di aggregazione e ricreazione per anziani. Giffoni Attiva ha espresso forte dissenso verso questa scelta sollevando dubbi sulla sua necessità e sull'impatto economico che ne deriverà.

La nota

L'associazione, pur apprezzando le iniziative a favore delle fasce più deboli, ritiene che la decisione sia "profondamente sbagliata". Tra i motivi principali del disaccordo, Giffoni Attiva sottolinea l'esistenza di una struttura simile a breve distanza, in via Sandro Pertini, che già soddisfa le esigenze della comunità anziana. Inoltre, critica l'uso di 120mila euro di fondi pubblici per un progetto così vicino a un servizio esistente e la recente ristrutturazione dei bagni pubblici, che già costituirono una spesa significativa per il Comune. Un punto focale della critica riguarda la decisione di finanziare il progetto attraverso un mutuo, "che impatterà sulle finanze dei cittadini di Giffoni per anni a venire". L'associazione propone, come alternativa, l'utilizzo di altre strutture già esistenti sul territorio che potrebbero essere adattate per scopi simili senza costi aggiuntivi.