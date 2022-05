Giffoni, pronti i primi due attraversamenti pedonali rialzati

"Garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni”. Questo è il monito lanciato dal sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, al termine dei lavori di installazione di due nuovi attraversamenti pedonali rialzati sul territorio comunale.

I lavori

Nella giornata di ieri infatti, le operazioni sono state completate nella frazione Chieve, con la formazione di due rialzamenti pedonali per rallentare la velocità del transito delle auto e consentire ai cittadini di poter attraversare la strada in totale sicurezza. I due lavori sono state effettuati in due punti considerati sensibili sull’arteria che collega le frazioni superiori al centro cittadino, uno dei due in prossimità della Scuola per l’Infanzia.

Il commento

“Queste operazioni sono fondamentali sia per quanto concerne la viabilità ma soprattutto la sicurezza, concetto chiave per la nostra Amministrazione – le parole del primo cittadino - Nelle prossime settimane, continueremo con il cronoprogramma dei lavori intervenendo anche in altri punti considerati pericolosi per la velocità di percorrenza delle strade che mettono a repentaglio l’incolumità degli automobilisti, dei ciclisti e dei pedoni nei punti nevralgici della nostra viabilità principale”.