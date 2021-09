Giffoni, al via i lavori sui collegamenti con impianto di Sardone

La Provincia di Salerno sta per iniziare i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strade di collegamento con l’impianto di trasferenza di “Sardone”, SP 196 e strade comunali, tutte ricadenti nel comprensorio comunale di Giffoni Valle Piana.

La strada

I lavori inizieranno presumibilmente nella notte del giorno 8 settembre. Si tratta di un’opera strategica visto che riguarda il collegamento con l’impianto di “Sardone”, per il quale tra l’altro è in programma la messa in sicurezza e la rinaturalizzazione. L’intervento ha un costo complessivo di 235.352,61 euro ed è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

Il commento

“Apriamo nuovi cantieri - commento il presidente della Provincia Michele Strianese - per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”