Giffoni Experience, 720mila euro per l'efficientamento della Multimedia Valley

Il ministero della Cultura ha dato il via libera al finanziamento da 720mila euro per l'efficientamento energetico della Sala Truffaut in Cittadella del Cinema e del Multicinema della Multimedia Valley. I fondi sono stati stanziati a seguito dei progetti presentati dall'ente autonomo Giffoni Experience nell’ambito del del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per i due progetti riconosciute risorse così ripartite: 384.311,94 euro per il Multicinema della Giffoni Multimedia Valley e 341.709,90 euro per l’intervento presso la Cittadella del Cinema.

Le dichiarazioni

“Non potevamo – dichiara Claudio Gubitosi, fondatore di GIffoni – non presentare i nostri progetti per l’efficientamento energetico delle nostre sale. Abbiamo, al contrario, voluto cogliere al volo un’importantissima opportunità offerta dal Pnrr. I due interventi, infatti, sono in linea con la filosofia che Giffoni ha adottato in tema di sostenibilità e di riduzione dei consumi. A regime i due interventi prevedono la produzione di circa 150 kilowatt. Con le risorse che ci sono state assegnate potremo, inoltre, introdurre anche innovazioni tecnologiche con un impatto positivo sui consumi e sulla produzione di energia pulita. Avremo così la possibilità di gestire, monitorare e ottimizzare i consumi energetici e ridurre significativamente le emissioni inquinanti. Si tratta di un’altra iniziativa che giunge a buon fine e che si colloca nell’ambito della linea di collaborazione e cooperazione che da sempre abbiamo con il Comune di Giffoni Valle Piana e con il Sindaco Antonio Giuliano".