Impatta auto con il suo autocarro, muore l'altro conducente: assolto dall'accusa di omicidio colposo

Era sotto processo per omicidio stradale, dopo che con il suo autocarro aveva impattato un'auto, il cui conducente era poi deceduto. Dopo due anni, è arrivata l'assoluzione in udienza preliminare, dinanzi al gup

La storia

Stando alle accuse, l'imputato - a forte velocità - perse il controllo del mezzo, scontrandosi con una Fiat Uno. L'episodio avvenne sulla Provinciale che da Giffoni Valle Piana conduce a Fuorni. La vittima, però, non aveva dato precedenza all'autocarro, che circolava sulla strada principale. Il giudice aveva messo a confronto il consulente tecnico della Procura con quello della difesa, per ricostruire al meglio la dinamica dell'incidente e verificare i profili di responsabilità. Da qui la decisione di disporre il non luogo a procedere per l'imputato, in attesa delle motivazioni