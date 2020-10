Giffoni Sei Casali, riattivato l'impianto semaforico a "Malche"

È operativo da qualche giorno il nuovo semaforo al Casale Malche di Giffoni Sei Casali a tutela dell’incolumità dei cittadini. Il sistema semaforico è stato ripristinato secondo le normative vigenti in materia di Codice della Strada e tenendo conto anche delle esigenze degli utenti deboli della strada, in linea con gli indirizzi della Giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Munno.

I dettagli

I lavori hanno visto la totale abolizione delle barriere architettoniche con la realizzazione di rampe per il superamento del dislivello tra la strada e il marciapiede. Sono stati installati pulsanti con lettere Braille di chiamata, un sistema di guida tattile e un segnale acustico per consentire l’attraversamento pedonale in tutta sicurezza a persone non vedenti-ipovedenti. Per i due semafori posizionati lungo la Sp 25, uno situato all’altezza di piazza dell’Albero Picentino e l’altro nei pressi dell’edificio scolastico, sono state utilizzate lampade a tecnologia Led per migliorare notevolmente la visibilità nonché favorire il risparmio energetico.

Limite velocità

Proprio come avveniva in passato, si tratta di un semaforo pedonale, regolato dalla velocità limite 50 km/h. Questo semaforo non appena rileva un veicolo che sopraggiunge a velocità superiore al limite ammesso fa scattare la luce gialla e dopo solo qualche secondi scatta la luce rossa. Il finanziamento ottenuto dal Comune di Giffoni Sei Casali ammonta a 70mila euro e rientra nel decreto Fraccaro.