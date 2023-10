Giffoni Sei Casali, approvato il Piano Urbanistico Comunale: parla il sindaco

Il vecchio Piano Regolatore Generale approvato nel lontano 1985 lascia il posto ad un nuovo strumento urbanistico approvato dal consiglio comunale di Giffoni Sei Casali, nella seduta diieri. Ritenuto sin dal suo insediamento una priorità da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Munno, il Piano Urbanistico Comunale rappresenta un punto essenziale per perseguire gli obiettivi della tutela e dello sviluppo del territorio nel rispetto del principio di sostenibilità.

Il nuovo Puc

Esso è stato pianificato per fornire risposte efficaci e qualificate alle esigenze sociali, economiche e culturali della popolazione. L’approvazione di oggi arriva dopo il via libera da parte della Provincia di Salerno che lo scorso 23 giugno 2023 ha rilasciato il parere di coerenza al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. L’esito positivo da parte della Provincia di Salerno ha consentito l’approvazione definitiva del Piano Urbanistico in Consiglio comunale in tempi relativamente brevi e comunque dopo l’adozione dei PUC nella seduta di giunta del 5 maggio 2023 dove l’Amministrazione Comunale ha apportato significative e sostanziali modifiche rispetto al passato. Il Puc è stato redatto dall’architetto Pio Castiello e dall’Ufficio Tecnico Comunale con l’ingegnere, Sergio Brancaccio ed è stato costruito attraverso consultazioni pubbliche ed un continuo confronto con le autorità sovracomunali tenute ad esprimere i pareri in materia.

Il commento del sindaco: