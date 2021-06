La comunità saluta i parroci: festa e tanta emozione per don Flavio e don Luca

La comunità di Giffoni Sei Casali saluta don Flavio Manzo e don Luca Basso che dopo anni di intenso apostolato lasciano la guida spirituale delle parrocchie di Prepezzano, di Capitignano e di Sieti per svolgere due incarichi di enorme prestigio.

I dettagli



Don Flavio e don Luca sono stati nominati dall'arcivescovo Andrea Bellandi rispettivamente direttore della Caritas di Salerno, e Cappellano presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Le cerimonie di saluto ai due parroci si sono svolte sabato presso la Chiesa ricettizia di San Nicola di Bari al casale di Prepezzano e oggi, domenica, presso la chiesa di San Martino al casale di Capitignano. Il Sindaco Francesco Munno e l’amministrazione comunale hanno partecipato alle funzioni consegnando loro un attestato di stima: “Un sentito ed affettuoso grazie da parte di tutta la comunità parrocchiale del casale di Prepezzano e dei casali di Capitignano e Sieti, per la straordinaria opera pastorale prestata e per tutto il bene seminato, con l’augurio e la certezza che lo spirito di servizio, la disponibilità e le capacità splendidamente dimostrati in questi anni trascorsi insieme, possano rendere luminoso e fecondo il nuovo cammino che il Signore ha scelto per voi, proseguendo con coraggio nella testimonianza della fede e dell’amore verso Dio e verso il prossimo”.