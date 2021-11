Giffoni Sei Casali, scatta la sospensione idrica: le zone interessate

Disagi nel comune di Giffoni Sei Casali. A causa dello scarso approvvigionamento idrico nei serbatoi di accumulo al servizio dei casali di Capitignano, Malche e Sieti Basso, l’erogazione dell’acqua verrà sospesa a fine autonomia, presumibilmente intorno alle 19.30 di oggi, 30 novembre e ripristinata alle 6 di domani (mercoledì 1 dicembre).

L'avviso

Alcune zone potranno andare in sofferenza idrica prima delle 19.30. L’Ausino, infine, oltre ad assicurare il massimo impegno nel ridurre i disagi all’utenza, comunica che i lavori di riparazione sono in fase di ultimazione. Per eventuali particolari problematiche potranno essere comunicate al numero verde: 800-194026.