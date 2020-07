Documenti falsi per ottenere finanziamenti, in quattro vanno a processo

Documenti e carte di credito false per ottenere finanziamenti. Quattro persone vanno a processo con il rito immediato. Le accuse sono possesso di documenti falsi, truffa, auto riciclaggio e falsificazione di carta di credito. Cinque le imputazioni, con due truffe consumate a danno di altrettante società finanziarie.

L'inchiesta

L’indagine trae origine da una serie di denunce presentate da persone che scoprirono di essere intestatari di conti correnti presso alcune banche, a loro insaputa, oltre che beneficiari di finanziamenti mai richiesti. I fatti si sono svolti a Nocera Inferiore, tra luglio e settembre 2019. Per due volte, alcuni degli indagati sarebbero riusciti a truffare due società finanziarie. E sempre con le medesime modalità: presentandosi nelle vesti di un’altra persona, con documenti falsi e ottenendo due finanziamenti pari a 28.524 euro. E così fu per un secondo, che ottenne 5000 euro da una seconda società. Altri due tentativi invece fallirono. Per una donna, ritenuta la mente del gruppo, c’è anche l’accusa di aver sposato 28.524 euro su due conti correnti, aperti presso due banche, con lo scopo di ostacolarne l'individuazione.