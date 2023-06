"Mi sono sparato per sbaglio alla gamba": 38enne ferito si presenta al Ruggi, ma la pistola sparisce

Nella notte tra venerdì e sabato scorso, un uomo di 38 anni di Giffoni Valle Piana si è presentato al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” di Salerno con una ferita d’arma da fuoco tra l’inguine e la gamba sinistra. L’uomo ha riferito ai medici che gli è partito un colpo accidentalmente dalla pistola.

Le indagini

Tuttavia, la sua versione non sembra convincere del tutto i carabinieri – informati per prassi dal personale sanitario – in quanto la pistola non è stata ancora trovato. Le indagini, su quanto realmente accaduto, sono tuttora in corso.