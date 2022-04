Spaccio di droga e metadone a Giffoni: quattro arresti, sequestrati 10mila euro

Quattro arresti per spaccio di sostanze stupefacenti sono scattati, oggi, a Giffoni Valle Piana su richiesta della Procura di Salerno. Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentacinquenne; ai domiciliari, invece, sono finiti la sua compagna di 25 anni e un altro giovane di 30 anni ed infine un’altra ragazza che è stata sottoposta all’obbligo di firma.

Il sequestro

Le indagini dei carabinieri giffonesi si sono sviluppate tra gennaio e aprile 2021. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, i quattro, in alcuni casi in concorso fra loro, avrebbero ceduto ad altre persone diverse dosi di cocaina, eroina, hashish e finanche un flacone di metadone. Complessivamente, nel corso delle indagini, sono state recuperate cinque dosi di cocaina, una di eroina, quattro di hashish, un flacone di metadone e denaro per oltre 10mila euro sequestrato perché ritenuto provento dello spaccio.