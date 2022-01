Ruba uno scooter, poi investe donna con l'auto: 16enne finisce in comunità

Un ragazzo di 16 anni, residente a Giffoni Valle Piana, è stato arrestato a seguito di un'ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale dei Minori di Salerno.

Gli episodi contestati

Il giovane, già con precedenti per droga e privo di patente, nell'ottobre 2021 venne intercettato a bordo di uno scooter, risultato poi rubato ad Amalfi: la targa del mezzo, al termine degli accertamenti, risultò rubata da un'altra vettura ma lui cercò di camuffarla con del nastro isolante. Ovviamente, non sfuggì ai controlli dei carabinieri, che lo bloccarono.

Dalle indagini, inoltre, è emerso che lo scorso mese di agosto, il 16enne si mise alla guida di un'automobile investendo una donna, in località Faiano di Pontecagnano, la quale rimase ferita con una prognosi di quindici giorni. Per tutto ciò il minore, su disposizione del Gip, è stato collocato in una comunità.