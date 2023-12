"Suo figlio ha avuto un incidente", arrestato un truffatore a Giffoni Valle Piana

Un uomo di Giffoni Valle Piana, G.A le sue iniziali, è stato sottoposto agli arresti domiciliari perché accusato di “truffa aggravata” nei confronti di una persona anziana. L’ordinanza di custodia cautelare personale è stata emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura.

Il raggiro

Secondo l’ipotesi accusatoria l’uomo, lo scorso agosto, con la classica scusa del figlio coinvolto in un incidente stradale, si sarebbe fatto consegnare da un’anziana la somma di 1.300 euro in contante, ma anche monili in oro, il tutto per evitare azioni legali nei confronti del congiunto.Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.