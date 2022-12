Comune di Giffoni Valle Piana: assunti 3 nuovi vigili a tempo indeterminato

Tre nuovi agenti della Polizia Municipale di Giffoni Valle Piana hanno sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato. Dal 1 gennaio 2023, Raffaele Ascoli, Raffaele Granese e Aldo Gubitosi permetteranno di completare il lavoro iniziato dall’amministrazione comunale per riformare il corpo di Polizia Municipale, da anni ridotto ai minimi termini a causa dei pensionamenti, e rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini. “Un risultato straordinario: in Italia, nei comuni con più di 10mila abitanti, la media dei corpi di Polizia Municipale si ferma sui 10,4 agenti. Giffoni invece ne avrà 14” fa sapere il sindaco Antonio Giuliano.

Il commento

Con le tre assunzioni, nel 2022 Giffoni può annoverare numeri record con ben 20 assunzioni. “Dopo 38 anni senza nemmeno un bando, l’Amministrazione Comunale - aggiunge il primo cittadino - ha raggiunto l’obiettivo che si era posto negli scorsi mesi e che mai nessuno era stato in grado di raggiungere, utilizzando le tre graduatorie. Una di queste è stata “esautorata” in pochi mesi, testimonianza dello straordinario lavoro svolto. Promesse mantenute, esempio limpido di una programmazione vincente. Giffoni si è dimostrato un modello per efficienza, competenza e velocità nel compimento dell’iter per le assunzioni. Un esempio virtuoso in Italia, una “best practices”, per rendere ancor di più la nostra Giffoni una città europea” conclude Giuliano.