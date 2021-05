Giffoni, crolla l'intonaco nella chiesa di "San Nicola": scatta la chiusura

Momenti di paura, a Giffoni Valle Piana, dove si sono verificati dei crolli all’interno della piccola chiesetta dedicata e San Nicola situata nella frazione di Ornito.

La chiusura

Per motivi di sicurezza il parroco, don Giosuè Santoro, ha chiuso il luogo di culto per garantire l’incolumità dei fedeli in preghiera. La decisione è stata comunicata al termine della Santa Messa celebrata, domenica scorsa, alla presenza dell’arcivescovo Andrea Bellandi. Ora la comunità parrocchiale è in attesa dei fondi per avviare i lavori di messa in sicurezza.