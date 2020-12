Rifiuti abbandonati in strada: cittadino incastrato dalle telecamere a Giffoni Valle Piana

Caccia ai furbetti. Nella giornata di ieri, il comando della Polizia Locale del comune di Giffoni Valle Piana ha individuato e sanzionato un cittadino reo di aver scaricato nella frazione Vassi rifiuti di ogni genere, tra cui un elettrodomestico. L’uomo è stato individuato dalle telecamere di videosorveglianza poste in più punti del comune picentino.

Il commento

Il contributo delle immagini ha permesso agli agenti del corpo di Polizia Locale diretto dal Comandante Rosario Muro di individuare e sanzionare la persona in questione.“Questi comportamenti illeciti, oltre che incivili, non fanno altro che ferire l’immagine ed il decoro urbano della nostra città - ha dichiarato il sindaco Antonio Giuliano - Il servizio di videosorveglianza resta un buon deterrente per bloccare sul nascere episodi del genere ma da solo non basta. C’è bisogno dell’amore dei cittadini per il proprio territorio se vogliamo evitare di fare i conti puntualmente con queste dinamiche spiacevoli”.