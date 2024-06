Giffoni Valle Piana, processo per peculato: assolto l'ex sindaco Paolo Russomando

Paolo Russomando, ex sindaco di Giffoni Valle Piana, è stato assolto dalle accuse di peculato "perché il fatto non sussiste". La sentenza è stata emessa dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno, presieduta da Lucia Casale, con Giovanni Rossi e Tiziana Santoriello.

Il processo

Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a due anni e otto mesi, ma i giudici hanno deciso per l'assoluzione, con il deposito delle motivazioni previsto entro 90 giorni. Il processo è stato complesso, con una fase finale che ha visto la riapertura dell'istruttoria e la nomina di un perito per chiarire eventuali dubbi. Russomando era accusato di aver utilizzato impropriamente la carta di credito della società Gal, spendendo oltre i budget consentiti e per scopi non pertinenti con la società. In particolare, il pm Francesco Rotondo aveva contestato spese per 44mila euro: 12mila euro oltre il tetto massimo, ma attinenti al ruolo di Russomando, e 32mila euro non giustificabili. "Dopo una lunga battaglia giudiziaria - ha scritto Russomando sui social - sono stato finalmente assolto da una accusa infamante perché il fatto non sussiste. Ringrazio il prof avvocato Giuseppe Della Monica per quanto ha fatto in questi 8 anni di udienze. Inoltre ringrazio i Giudici che hanno accolto la tesi difensiva del mio legale di fiducia. Infine un abbraccio ai miei amici e consulenti Claudio Romano Gennaro Fiume e Alberto Napoli per la vicinanza mostrata. Alla fine la verità ha trionfato e le bugie e le infamie costruite a tavolino non hanno prodotto danni alla mia persona e soprattutto al lavoro svolto negli anni del mio impegno politico a favore di Giffoni e del territorio dei Picentini".