Impianto rifiuti a Giffoni, approvato il “Green District”: in arrivo 6 milioni di euro

Giffoni Valle Piana si prepara ad un futuro green. Il Consiglio Comunale riunitosi ieri ha dato parere favorevole alla nascita del “Green District” nella frazione Sardone. Un progetto ambizioso, portato avanti dal sindaco Antonio Giuliano e condiviso con il Comune di Pontecagnano Faiano, con l’Eda, sotto la regia della Regione Campania che ha finanziato l’opera per una cifra oltre i 6 milioni di euro.

Il progetto

Inserito nel vasto programma di iniziative per la nascita dell’ecodistretto, il progetto del Green District permetterà di trasformare l’attuale impianto di trasferenza di rifiuti organici della frazione Sardone in un stazione tecnologicamente avanzata per il trattamento dei rifiuti nobili (multi materiale derivante da raccolta differenziata costituito da plastiche, metalli ferrosi e non ferrosi e cartaccia) e messa in riserva per le altre frazioni differenziate quali carta, plastica, vetro, RAEE, ingombranti, legno. All’interno del progetto finanziato dalla Regione Campania, è prevista anche una profonda riqualificazione urbana con il rifacimento delle strade interne ma anche il miglioramento delle reti e dei servizi. Nuovi interventi per la sicurezza dei cittadini di Sardone dopo il via libera delle scorse settimane al progetto di videosorveglianza con l’installazione in più punti degli “occhi elettronici” per bloccare sul nascere possibili fenomeni di microcriminalità.

Il commento del sindaco: