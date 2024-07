Giffoni Valle Piana, riaperto al pubblico il “Giardino Fellini”

Riapre le porte alla cittadinanza il nuovo “Giardino Fellini”, nel cuore di Giffoni Valle Piana, in omaggio, ad uno dei più grandi registi della storia del cinema italiano e internazionale. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta sabato 22 giugno. Presenti oltre ai tanti cittadini, le autorità locali, l’amministrazione comunale, il fondatore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, con il presidente Piero Rinaldi. Un polmone verde al centro del paese, adornato da una grande varietà di piante e fiori profumati, panchine e illuminazioni di design, un luogo simbolo destinato a spazio di aggregazione, di svago e di socializzazione.

L'area

L’attrazione principale è la “Fontana dei Lunatici”, una straordinaria opera d’arte, che rievoca l’ultimo film di Fellini “La voce della luna” del 1990, con Roberto Benigni e Paolo Villaggio, tratto dal romanzo di Ermanno Cavazzoni, “Il poema dei lunatici”. Al centro della fontana la personificazione di una grande luna piena che sgorga acqua nuova, realizzata a partire dai disegni e dalle illustrazioni dell’artista giffonese Doriana Giannattasio; ogni maiolica è un pezzo unico fatto a mano, a cura della ICS Ceramics, azienda che lavora e vive sul territorio. L’intero giardino è stato progettato con forte attenzione alla sostenibilità, infatti, il manto erboso, irrigato con innovativo sistema idraulico, assicura una gestione ottimale delle risorse idriche. Per la sicurezza dei visitatori e al fine di evitare atti vandalici, è stato installato un sistema di videosorveglianza. Vi è, infine, un’area gioco dedicata ai più piccoli, sicura, attrattiva nei colori e inclusiva, con giostrine e giochi per garantire divertimento e svago a tutti i bambini a prescindere dalle diverse abilità di ciascuno. “L’inaugurazione di questo giardino mi riempie di orgoglio. Si tratta di un progetto iniziato cinque anni fa; nonostante i vari rallentamenti dovuti anche alla pandemia, siamo andati avanti con determinazione riuscendo ad ottenere due finanziamenti, uno del Ministero Economia e Finanza e l’altro del Ministero degli Interni. È un lavoro stupendo, un luogo che rievoca la cultura del cinema, in un paese come Giffoni che da 54 anni ospita un’importante manifestazioni cinematografica. Abbiamo ridato dignità a questo luogo. Spero che la comunità dimostri di saper rispettare lo spazio messo a disposizione e utilizzabile da tutti, dai bambini che possono giocare e divertirsi, agli adulti e gli anziani, che posso usarlo come luogo di incontro e di lettura. Nelle prossime settimane termineremo e consegneremo altre opere alla popolazione”, ha dichiarato Antonio Giuliano, sindaco di Giffoni Valle Piana. Le imprese che si sono susseguite nell’esecuzione dei lavori sono la N.D. di Nicola D’Alessio e la New Edil Srl Di Giacomo Concilio, mentre hanno progettato e seguito i lavori l’architetto Patrizia Giannattasio e l’architetto Sofia Cerruti.