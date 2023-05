Si perdono in montagna a causa del maltempo: salvati due escursionisti a Giffoni

Ore di apprensione, questa mattina, a Giffoni Valle Piana, dove i carabinieri forestali, allertati dalla centrale operativa 112 per una segnalazione di due persone disperse in montagna, si sono attivati prontamente per partecipare alle ricerche. L’area, individuata nella località “colle Maddalena”, è costituita da bosco che si estende lungo il confine tra i Comuni di Giffoni Valle Piana e Pontecagnano Faiano.

L'operazione di salvataggio

Dopo essersi messi in contatto con le due persone disperse, i militari dell’Arma, ricevute rassicurazioni sul loro stato di salute, guidati dalla descrizione che i dispersi hanno fornito del territorio circostante, sono riusciti ad individuare la zona del bosco in cui avevano perso l’orientamento e quindi, fornendo loro indicazioni sul percorso da seguire per metterli in sicurezza, li hanno raggiunti in un punto di incontro e tratti in salvo. I due uomini in buono stato di salute sono stati accompagnati in caserma per prestare loro assistenza e le prime cure del caso. I due escursionisti, sebbene conoscitori della zona, avevano perso l’orientamento poiché sorpresi dal repentino peggioramento delle condizioni meteo e dalla fitta nebbia che nelle ore del mattino si era formata in montagna.