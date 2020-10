Giffoni Valle Piana, potenziato il segnale Rai in tutto il comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Una visione a 360 gradi dell’intero pacchetto Rai. Sono state completate nei giorni scorsi le operazioni di potenziamento del segnale Rai sull’intero territorio di Giffoni Valle Piana. I tecnici di RaiWay hanno proceduto all’installazione di una nuova piattaforma, sostituendo il vecchio apparato di ricezione ormai obsoleto. Da anni infatti, specie nelle frazioni superiori, i cittadini avevano registrato continui disservizi e l’impossibilità di ricevere tutti i canali del pacchetto Rai. Completati i lavori, nel pomeriggio di ieri la direzione della Rai ha dato il via libera all’accensione del nuovo apparato di trasmissione e al successivo “switch”. Oltre a potenziare il segnale, su tutto il territorio comunale sarà possibile usufruire dell’intera offerta Rai senza registrare più continui problemi sulla ricezione dei canali. “Si tratta di un impegno assunto e mantenuto con i cittadini – ha spiegato il Sindaco Antonio Giuliano -. Finalmente abbiamo risolto un problema atavico e che da decenni tormentava i cittadini. In questi momenti così concitati e in cui c’è bisogno di limitare gli spostamenti, permettere a tutti i giffonesi, specie i più anziani, di poter avere una vasta scelta televisiva è un incentivo a rispettare le normative vigenti per contrastare l’emergenza legata al Covid-19. Un ringraziamento speciale va al consigliere Fabio Toro per aver seguito da vicino l’iter dimostrando vicinanza a tutti i cittadini”.