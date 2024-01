Ferito con quattro colpi di pistola durante una lite: 40enne operato d'urgenza al Ruggi

Momenti di terrore, ieri sera, a Giffoni Valle Piana, dove un 40enne del posto, al culmine di una lite furibonda con un altro uomo, è stato colpito da quest’ultimo con quattro colpi di pistola alle gambe e all’addome. L’episodio di violenza si è verificato in Piazza del Popolo, nella frazione “Vassi” del comune picentino.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il 40enne all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’è stata operato d’urgenza per l’asportazione dei proiettili. Non sarebbe in pericolo di vita. In Piazza del Popolo, intanto, sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica ed accertare le responsabilità dell’accaduto.