Terra Orti partner del Giffoni Film Festival 2022: un calendario di iniziative per dare valore alla buona e sana alimentazione

Dopo la pausa pandemica ritorna il grande Giffoni Film Festival e la partnership con l’organizzazione di produttori ortofrutticoli della Campania Terra Orti. Per il 2022 a Giffoni si è scelta una edizione ricca e impegnativa dedicata all' “ascolto” dei più giovani: coloro che in questi anni spesso sono stati “invisibili” agli occhi degli adulti e delle istituzioni.

Le iniziative

Terra Orti, che da oltre venti anni mette insieme i principali produttori agricoli della Piana del Sele e di altre regioni d’Italia - grazie alla vocazione a promuovere la buona e sana alimentazione e il consumo di frutta e verdura, e con lo spirito di attenzione ai ragazzi - ha voluto fortemente una presenza significativa al Giffoni Film Festival. L’Organizzazione Produttori, infatti, mettendo in primo piano le produzioni agricole di eccellenza degli associati, è artefice di diversi progetti di valorizzazione nazionali e internazionali con particolare attenzione ai giovani che raggiunge direttamente nei loro contesti di riferimento, sia nel mondo della cultura, sia dello sport, sia della scuola e dell’Università. Dal 21 al 30 Luglio 2022 Terra Orti sarà attivo al Giffoni Film Festival con iniziative di promozione della buona alimentazione, coinvolgendo i giovani e le loro famiglie.

Nell’area Giffoni Food Show Terra Orti sarà protagonista della serata iniziale il 21 luglio e della serata finale il 30 luglio dalle 19:00 alle 20:00 con due cooking show di eccezione ad opera di food influencer, che proporranno ricette inedite con i prodotti Terra Orti e con la conduzione di giornalisti di Giallo Zafferano. Il 22 luglio alle ore 16:00 nella medesima area ci sarà un focus dedicato alla Dieta Mediterranea con relativa degustazione.

Nell’Area Village i laboratori rivolti ai piccoli giurati a cura di Terra Orti si terranno per tutta la durata del festival dal 21 al 30 luglio dalle 16:30 alle 20:30. Le attività per coinvolgere i giovanissimi per l’apprendimento dei principi della buona e sana alimentazione, saranno proposte da diversi enti e professionisti ognuno secondo il proprio stile e vocazione: Legambiente, CNR, Ordine degli agronomi e dottori forestali, nutrizionista, Ordine dei tecnologi alimentari, Coldiretti- Campagna Amica, dipartimento dei progetti europei della Regione Campania.

Nell’Area Giffoni Food Experience dal 22 al 29 luglio ogni sera dalle ore 20:00 Terra Orti proporrà cooking show di eccellenza con i prodotti del territorio attraverso il format televisivo "I sapori del sole".

Il 22 luglio alle ore 12:00 sarà inoltre presentato al gruppo dei giurati +10 il concorso Cinefrutta a loro rivolto nel corso dell’anno scolastico per costruire divertenti contenuti sulla buona e sana alimentazione, con anche la proiezione in sala del cortometraggio vincitore della precedente edizione.