Giocatori di carte "sgomberati" sul lungomare, Rispoli a Tringali: "Nessun blitz, polemica inutile"

"Una tempesta in un bicchiere d'acqua, con un'uscita inopportuna che non può essere accettata da chi dovrebbe rappresentare i lavoratori della polizia municipale”. Con queste parole il segretario della Csa Salerno Angelo Rispoli risponde alle critiche mosse dall’assessore comunale alla sicurezza Claudio Tringali rispetto al sopralluogo svolto dalla Polizia Municipale nell’area del lungomare dove si riuniscono i giocatori di carte.

La risposta

Rispoli ci va giù duro: “All'assessore Claudio Tringali chiediamo di fare chiarezza su quanto dichiarato nei giorni scorsi ai media. Di quale blitz parla? In zona Lungomare c'è stato solo un invito agli anziani a togliere i tavolini e non mi pare si sia andati oltre. Se l'assessore non è soddisfatto del lavoro degli agenti lo venga a comunicare nelle sedi preposte. Di contro – annuncia - gli chiederemo novità sulla nuova caserma della Municipale, che aspettiamo da anni, sui lavori all'interno dell'attuale comando e su come intende intervenire per sopperire alle criticità di personale all'interno della pianta organica. Il resto sono solo chiacchiere che non possiamo accettare. Come Csa, esprimiamo la nostra incondizionata solidarietà al comandante e a tutti gli agenti della polizia municipale”.