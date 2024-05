Operazione anticontraffazione nel salernitano: sequestrati oltre 1100 articoli tra giocattoli e abbigliamento

La Guardia di Finanza ha messo a segno un significativo colpo alla contraffazione, sequestrando quasi 1100 articoli tra giocattoli e capi di abbigliamento. L'operazione si è svolta nei giorni scorsi sotto la direzione del Comando Provinciale di Salerno, con particolare attenzione al commercio di prodotti contraffatti.

La prima operazione

Il primo intervento ha avuto luogo a Nocera Superiore, dove i finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore hanno ispezionato la sede legale di un'impresa specializzata nella vendita e nel noleggio di apparecchi da intrattenimento. Qui sono stati scoperti e sequestrati circa 900 prodotti contraffatti, inclusi portachiavi Nike, gadget e carte da gioco Pokémon, action figure dei Marvel Avengers e statuine in vinile Funko Pop. Questi articoli erano destinati a essere inseriti in macchine a gru a monete, pronte per essere distribuite ai clienti dell'azienda in vari locali commerciali.

La seconda operazione

Il secondo blitz è stato portato a termine grazie a un'indagine sui social network, che ha guidato gli agenti fino a una bancarella nel mercato di Pagani-Nocera e alla residenza di un commerciante ambulante di tessuti e articoli tessili. Qui sono stati trovati e sequestrati 202 capi di abbigliamento contraffatti con il marchio Zara, insieme a 197 cartoncini della stessa marca, pronti per essere applicati ai vestiti. I responsabili delle due operazioni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, benché la colpevolezza debba ancora essere accertata con una sentenza definitiva.