L'iniziativa di Salerno Pulita: raccolta dei giocattoli usati nei lidi del territorio

Raccolta dei giocattoli usati presso i lidi del territorio salernitano. È la nuova iniziativa lanciata da Salerno Pulita. “I cittadini – spiega l’amministratore unico Enzo Bennet - apprezzano l’allestimento di punti di raccolta temporanei per disfarsi di oggetti che non utilizzano più”.

La raccolta dei giocattoli

Per ogni due giocattoli consegnati si riceverà un ticket restaurant del valore di 4 euro. “I giocattoli – aggiunge Bennet - finivano quasi sempre nel non differenziabile. Invece, per molti di loro può iniziare una seconda vita e possono ancora regalare gioia ed emozione ad altri bambini meno fortunati. Questa iniziativa serve anche a far riflettere sull’imperante consuetudine dell’usa e getta. Il riuso di oggetti ancora in buone condizioni contribuisce a diminuire la produzione di rifiuti e anche questa strada va percorsa”.

Il calendario della raccolta

Di seguito il calendario degli appuntamenti in cui sarà organizzata la raccolta dei giocattoli:

Sabato 30 luglio, dalle ore 10.30 alle ore 13

Miramare

Domenica 31 luglio, dalle ore 10.30 alle ore 13

Santa Teresa spiaggia libera

Sabato 6 agosto, dalle ore 10.30 alle ore 13

Lido Baia Hotel

Domenica 7 agosto, dalle ore 10.30 alle ore 13

Kursaal

Sabato 20 agosto, dalle ore 10.30 alle ore 13

Sea Garden

Domenica 21 agosto, dalle ore 10.30 alle ore 13

Maremò