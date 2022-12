Tirano i capelli una donna, poi la minacciano e le rubano l'auto: è caccia ai ladri in fuga

I carabinieri sono sulle tracce di due malviventi che, questa mattina, hanno prima bloccato, poi minacciato e tirato per i capelli la proprietaria di una Peugeot 3008 facendosi consegnare con la forza l’automobile.

La fuga

I due sono fuggiti a forte velocità facendo perdere le loro tracce. L’episodio si è verificato in contrada Casino Lebano tra Gioi e Omignano. Disposti diversi posti di blocco su tutto il territorio. Le indagini sono tuttora in corso per rintracciare i rapinatori in fuga.