Giornata diocesana del malato 2021, Bellandi celebra la messa a Sant'Eustachio

Nella giornata di mercoledì 2 giugno, in occasione della Giornata Diocesana del Malato, l’Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, presiederà la Celebrazione Eucaristica alle 17 presso la chiesa parrocchiale di Sant'Eustachio Martire nel quartiere Pastena di Salerno.

La cerimonia

Il portavoce della Curia don Alfonso D’Alessio spiega: “L'importante occasione, curata dall'Ufficio diocesano per la pastorale della salute, sarà un momento di riflessione e condivisione non solo per quanti operano specificamente nel settore, in ogni grado di professionalità e responsabilità, ma per tutti quanti hanno a cuore l'invito rivolto dal Santo Padre Francesco”: "Davanti alla condizione di bisogno del fratello e della sorella, Gesù offre un modello di comportamento del tutto opposto all’ipocrisia. Propone di fermarsi, ascoltare, stabilire una relazione diretta e personale con l’altro, sentire empatia e commozione per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel servizio (cfr Lc 10,30-35)."