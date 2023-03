Castel San Giorgio non dimentica il Covid: una targa in memoria delle vittime

In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime della pandemia, la sindaca Paola Lanzara e l'assessore ai servizi cimiteriali Domenico Rescigno posizioneranno una targa nel cimitero comunale a perenne ricordo di tutti i cittadini che hanno perso la vita a causa del virus. La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus è stata istituita formalmente il 17 marzo 2021 ma è la data del 18 marzo 2020 a rimanere scolpita per sempre nella memoria di tutti. Fu quello il giorno in cui si videro le immagini terribili dei mezzi militari che a Bergamo trasportavano le bare delle vittime falcidiate da un virus allora ancora sconosciuto, immagini che racchiudevano il dramma dell'intera pandemia e che lasciarono sgomenti.

Il commento

La prima cittadina Lanzara spiega: "Oggi, come allora, non possiamo dimenticare quella pagina così drammatica che ci auguriamo di esserci lasciati alle spalle. Sabato 18 marzo, alle ore 11 ci ritroveremo nel nostro cimitero e con un momento di preghiera e la benedizione della targa, ricorderemo tutti i nostri concittadini che hanno perso la vita a causa del Covid. Il nostro vuole essere anche quell'abbraccio mai dato alle loro rispettive famiglie che hanno vissuto, oltre al dolore della perdita, anche il dramma della solitudine e dell'isolamento. Invitiamo tutti i familiari delle vittime di Covid ad essere presenti e a condividere con tutti noi questo momento”.