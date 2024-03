Giornata Mondiale dell'Acqua 2024, il sindaco di Roccapiemonte ricorda le regole anti-spreco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In occasione, domani 22 marzo, della Giornata Mondiale dell’Acqua, è importante inviare messaggi precisi ai cittadini di Roccapiemonte. Consumare meno acqua è un obiettivo fondamentale vista la crisi idrica che si sta accentuando sempre di più negli ultimi anni. Evitare gli sprechi di risorse comuni non è soltanto utile ma è una vera e propria necessità per tutelare l’ambiente in cui viviamo e ridurre il nostro impatto ecologico. Dobbiamo assolutamente cambiare le nostre abitudini ed evitare gli sprechi di acqua, è un obbligo morale, è un obiettivo che dobbiamo darci per creare i presupposti di un futuro migliore.

𝐑𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐞𝐜𝐢 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐢 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 𝐚𝐧𝐭𝐢-𝐬𝐩𝐫𝐞𝐜𝐨:

1. Chiudere i rubinetti

Esempio? Mentre ci si lava i denti, ci si fa la barba o ci si insapona nella doccia, dal rubinetto escono 8-10 litri di acqua ogni minuto.

2. Riparate le perdite

3. Installate dei frangigetto

4. Usare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico

5. Riutilizzare l'acqua di cottura

Per esempio, per bagnare le piante su terrazze e balconi oppure la si può adoperare per cucinare il brodo vegetale.

6. Riutilizzare l'acqua di condensa dei condizionatori

L'acqua residua del condizionatore è demineralizzata ed è quindi perfetta sia per stirare, sia per innaffiare le piante. Basta non lasciarla stagnare per troppo tempo.

7. Bagnate le piante alla sera

Eviterete che il forte calore e l'esposizione diretta al sole faccia evaporare rapidamente l'acqua obbligandovi a innaffiare più volte nel corso della giornata.

8. Preferite la doccia al bagno

Fare la doccia invece di riempire la vasca da bagno, consente potenzialmente di utilizzare meno acqua.

9 Lavate la macchina con attenzione

Invece di usare la pompa a getto continuo, munitevi di un solo secchio d’acqua e di quanto necessario per pulire il veicolo.

10. Attenzione all'acqua corrente

Fondamentale è evitare di lasciar scorrere l'acqua inutilmente

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano