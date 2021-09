Tutto pronto per le “Giornate Matteane” a Salerno: ecco il programma

L'evento si svolgerà oggi e domani all'interno della Cattedrale di via Duomo. A presidere sarà l’Arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi; a moderare sarà la professorella Lorella Parente (docente di Teologia Dogmatica presso l’Issr Salerno)

Tutto per le “Giornate Matteane” organizzate presso il Duomo dall’Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno con il patrocinio del Comune di Salerno e di altre associazioni. Il titolo sarà “Il Vangelo delle Beatitudini – La Via per la Felicità”.

Il programma

Oggi (venerdì 17 settembre), alle 19, si terranno i dibattiti “Il manifesto del cristianesimo” con relatore il professore Paolo Mascilongo (docente di Nuovo Testamento presso l’Istituto Teologico di Piacenza); “L’etica delle beatitudini nella vita del credente del terzo millennio” con relatore il professore Nicola Rotundo (docente di Teologia Morale presso la Sezione San Tommaso della PFTM di Napoli).

Nella giornata di domani (sabato 18 settembre), sempre alle 19, si terrà la discussione “Una nuova legge o una legge rinnovata? Gesù e la Torah (Mt 5,21-48) con relatore il professore Antonio Landi (docente di Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Urbaniana Roma); “Vivere le beatitudini: annuncio, catechesi e comunità” con relatore il professore Aldo Skoda (docente di Reologia Pastorale presso la Pontificia Università Urbaniana Roma). A presidere sarà l’Arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi; a moderare sarà la professorella Lorella Parente (docente di Teologia Dogmatica presso l’Issr Salerno).