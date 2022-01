Cade giù dal ponte e fa un volo di oltre 10 metri, a Sordina: giovane tratto in salvo e soccorso

Dramma, questa sera: un giovane, G.B. le sue iniziali, è caduto giù da un ponte, facendo un volo di oltre 10 metri, a Sordina, all'altezza della pizzeria "L'Angelo e il diavolo".

Il recupero

A trarlo in salvo, i Saf dei vigili del fuoco che lo hanno quindi affidato ai sanitari della Croce Bianca. Questi ultimi, giunti prontamente sul posto, lo hanno condotto in codice rosso al Pronto Soccorso del Ruggi. Non si conoscono la dinamica e le cause dell'accaduto: fiato sospeso per le condizioni del ragazzo.