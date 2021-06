Precipita in un vallone, a Cava: salvato un uomo

Dramma sfiorato, oggi, a Cava de' Tirreni: un uomo è precipitato in un vallone, sul tratto di strada che conduce alla Badia. A lanciare l'allarme, un passante che ha udito le urla del malcapitato: sul posto, i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari del corpo dell'Anpana di Cava.

I soccorsi

Fortunatamente, l'uomo è stato recuperato dall'elicottero dei caschi rossi ed affidato ai sanitari per le cure del caso. Accertamenti in corso, intanto, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.