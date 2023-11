Giovane dà in escandescenza e inizia a lanciare sassi: tensione ad Angri

Caos ad Angri, ieri mattina: per cause da accertare, secondo quanto riportato da Il Mattino, un giovane è andato in escandescenza, in piazza Annunziata.

L'intervento

L'uomo avrebbe iniziato a lanciare sassi contro auto ed passanti: sul posto, i carabinieri che hanno allertato il 118. Il giovane è stato condotto in ospedale. Nessuna grave conseguenza.