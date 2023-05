Giovane del salernitano aggredita con un coltello mentre rincasa, a Verona: la solidarietà del sindaco

"Massima vicinanza e solidarietà da parte di tutta la comunità Montanese e dal Cilento intero, alla nostra giovanissima concittadina per l'inaudita e brutale violenza subita qualche giorno fa mentre rincasava, nella città di Verona ad opera di un folle extracomunitario (nessuna vena a sfondo razziale) senza motivo alcuno". Lo ha scritto il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, a proposito dell'aggressione subita, tra venerdì e sabato notte, da una giovane studentessa originaria del comune salernitano, da parte di uno straniero che, con il volto parzialmente coperto da una mascherina, l'ha accoltellata alle spalle e a un braccio, per poi fuggire a causa delle urla disperate della vittima che ha richiamato l'attenzione dei suoi familiari, poi accorsi in suo aiuto.

Il commento del sindaco

"La ragazza sta bene - fa sapere il sindaco Trivelli - Episodi appannaggio di una società costituita nostro malgrado, anche da menti danneggiate in maniera irreversibile che riescono a trovare la loro più alta espressione e realizzazione in episodi analoghi che non si possono neppure commentare. No alla violenza di genere: un fenomeno ahimè difficile da contrastare e combattere. Siamo tutti con Te insieme alla tua famiglia! Ti aspettiamo presto per abbracciarti forte", ha concluso Trivelli.