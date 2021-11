Dramma a Polla: un 20enne di Sant'Arsenio è stato trovato senza vita in una abitazione, in via Madonna di Loreto.

Gli accertamenti

Indagano, i carabinieri di Sala Consilina per far luce sul fatto: la salma è stata posta sotto sequestro. Dai primi rilievi, pare che il decesso sia avvenuto per cause naturali.