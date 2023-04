Dramma a Pisciotta: giovane trovato morto in una scarpata, si indaga

Dramma a Pisciotta: un 25enne, all'alba di oggi, è stato trovato privo di vita, in una scarpata. Il giovane di origini venezuelane ma residente in Calabria, si trovava nel Cilento con amici per trascorrere il week-end di Pasqua e Pasquetta. La vittima, per cause da accertare, sarebbe precipitata al di sotto della sede stradale, nei pressi di una nota discoteca di Caprioli.

Le indagini

Sul posto, i carabinieri per le indagini. Secondo una prima ricostruzione, il 25enne si era appartato per bisogni fisiologici, quando una parte del costone roccioso sarebbe franato, procurando la caduta che non gli ha lasciato scampo. Accertamenti in corso.