Giovane positiva al Covid perde la seconda bambina: Montano Antilia prega per Antonietta

La comunità di Montano Antilia si stringe attorno ad Antonietta, la giovane mamma contagiata dal Covid 19 che ha perso la seconda bambina che portava in grembo.

Domenica 3 ottobre alle ore 17.30, presso la chiesa madre di Montano capoluogo, la comunità tutta si stringerà in preghiera per lei, come annunciato dal sindaco Luciano Trivelli. Un gesto solidale e sincero per far sentire la propria vicinanza alla giovane.