Rapì un 18enne per sottrargli soldi e telefonino: arrestato pregiudicato di Salerno

Rapì un giovane per sottrargli denaro e telefonino. Per questo un pregiudicato salernitano di 30 anni, F.M le sue iniziali, residente nella zona orientale del capoluogo, è stato arrestato e condotto in carcere questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del locale tribunale a seguito delle indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura, avviate dopo l’episodio verificatosi lo scorso mese di giugno.

Il fatto

La sera del 5 giugno 2020, infatti, il trentenne, con l’aiuto di un complice, aggredì un diciottenne, caricandolo a bordo del proprio Suv, per condurlo presso la sua abitazione, sequestrandolo. Poi la vittima venne picchiata con una mazza da baseball e costretta a consegnare il proprio cellulare Apple IPhone e, tramite i propri familiari, ben 1.400 euro, sotto la minaccia di un coltello. Ad aggravare la posizione del pregiudicato anche l’essersi allontanato dalla sua casa mentre era sottoposto agli arresti domiciliari. E così, al termine delle indagini, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Fuorni.