Perde i sensi mentre si allena in piscina: la giovane cavese si è risvegliata dal coma

Sospiro di sollievo per la 22enne di Cava de’ Tirreni che aveva rischiato di annegare sul fondo della piscina, nell'Agro A causa di un malore, la malcapitata era stata tratta in salvo dal suo coach durante gli allenamenti in un centro natatorio: ora si è svegliata dal coma, come riporta La Città.

La buona notizia

Venerdì scorso, la giovane cavese aveva perso i sensi durante gli allenamenti ed era stata ricoverata all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Poi, finalmente, la tanto attesa notizia del risveglio.